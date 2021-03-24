2021 Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109610219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 467,54095
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 488,45999
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39711
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109610219
ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 467,54095
Tavan Puan: 488,45999
Başarı Sıralaması: 39711
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,50154
Tavan Puan: 441,83993
Başarı Sıralaması: 44000
Kontenjan 2019: 5+1
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 411,58926
Tavan Puan: 424,48217
Başarı Sıralaması : 44800
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.