2021 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109610049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109610049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 405,61924

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 436,75950

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 29537

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610049

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,61924

Tavan Puan: 436,75950

Başarı Sıralaması: 29537

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,86004

Tavan Puan: 418,11805

Başarı Sıralaması: 59014

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,3441

Tavan Puan: 469,10904

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24890

Kontenjan 2017 : 15+0

Yerleşen 2017 : 15

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.