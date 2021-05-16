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2021 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109610216

109610216 | Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109610216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü tercih kod numarası 109610216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü , Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü Taban Puanı: 403,5898

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü Tavan Puan: 411,21637

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü Başarı Sıralaması: 10696

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610216   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 403,5898

Tavan Puan: 411,21637

Başarı Sıralaması: 10696

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,60072

Tavan Puan: 404,52752

Başarı Sıralaması:  22560

Kontenjan 2019:  3+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 367,91610

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 0

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Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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