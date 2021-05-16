2021 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109610216
109610216 | Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 109610216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü , Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 403,5898
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 411,21637
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 10696
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109610216
ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi
FAKÜLTE: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,5898
Tavan Puan: 411,21637
Başarı Sıralaması: 10696
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,60072
Tavan Puan: 404,52752
Başarı Sıralaması: 22560
Kontenjan 2019: 3+1
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 367,91610
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 1
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: --
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 0
Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.