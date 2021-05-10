2021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205710941

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205710941 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 258,32564

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 353,30059

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 521555

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710941

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,32564

Tavan Puan: 353,30059

Başarı Sıralaması: 521555

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,27446

Tavan Puan: 331,54279

Başarı Sıralaması: 394441

Kontenjan 2019: 48+0

Yerleşen 2019: 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,19253

Tavan Puan: 324,18274

Başarı Sıralaması : 439000

Kontenjan 2018 : 56+0

Yerleşen 2018 : 56

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,41596

Tavan Puan: 326,10456

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 269841

Kontenjan 2017 : 40+0

Yerleşen 2017 : 40

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.