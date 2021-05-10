2021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205710941
205710941 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205710941 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 258,32564
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 353,30059
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 521555
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205710941
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,32564
Tavan Puan: 353,30059
Başarı Sıralaması: 521555
Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0
Yerleşen 2020 – 2021: 59
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,27446
Tavan Puan: 331,54279
Başarı Sıralaması: 394441
Kontenjan 2019: 48+0
Yerleşen 2019: 48
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,19253
Tavan Puan: 324,18274
Başarı Sıralaması : 439000
Kontenjan 2018 : 56+0
Yerleşen 2018 : 56
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,41596
Tavan Puan: 326,10456
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 269841
Kontenjan 2017 : 40+0
Yerleşen 2017 : 40
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.