2021 TUS 2. dönem kontenjanları | TUS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2021 TUS ikinci dönem başvuruları 13 Temmuz itibariyle başladı. Tıp alanında ilerleyen kişilerin başvuracağı TUS için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklama yapıldı. 2021 TUS 2. dönem yayımlandı. Kılavuzda kontenjanlar ve diğer tüm bilgiler yer alıyor Peki TUS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2021 TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI

2021 TUS ikinci dönem başvuruları 13 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjan tablosu açıklandı.

2. DÖNEM TUS KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 2012 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

TUS başvuru ücreti bu yıl her bir oturum için 250 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.;'' denildi.

TUS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAVI NE ZAMAN 2021?

ÖSYM takvimine göre bu yıl 2. dönem TUS sınavı 5 Eylül'de organize edilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği gibi aşağıdaki haberimizden de adım adım öğrenebilirsiniz...

ÖSYM HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?