2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? TUS kontenjanları 2021 belli oldu mu?

2021 1.dönem TUS başvuruları 2 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Kıymetli hekimlerimiz, 2021-TUS 1.Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları bugün başlıyor. Başvurularınızı 2-10 Şubat tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Şimdiden tüm hekimlerimize başarılar dilerim.'' dedi.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Sınav için başvuru işlemleri, 10 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

TUS SINAVI NE ZAMAN 2021?

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAV BAŞVURU HES KODU NASIL ALINIR?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Merakla beklenen TUS başvuru kılavuzu 2 Şubat itibariyle yayımlandı. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) Başvuru Kılavuzu TIKLAYINIZ

2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu) Başvuru Kılavuzu

KONTENJAN TABLOSU

Adaylar kontenjan bilgilerine ÖSYM'nin yayımladığı aşağıdaki linklerden ulaşabilir.

TUS KONTENJAN TABLOSU