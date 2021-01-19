2021 TUS ne zaman? TUS 1.dönem ve 2.dönem sınav tarihi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi 18 Ocak 2021 tarihiyle açıklandı. ÖSYM tarafından yapılacak tüm sınavların detayları belli oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavı kısaca TUS hakkında detaylar da haberimizde. İşte 2021 yılı TUS 1.dönem ve 2.dönem sınav takvimi....

2021 TUS NE ZAMAN?

2021 TUS 1. Dönem

Sınav tarihi: 21 Mart 2021

Başvuru tarihi: 2 Şubat 2021 – 10 Şubat 2021

Geç başvuru günü: 18 Şubat 2021

Sonuç açıklama tarihi: 15 Nisan 2021

2021 TUS 2. Dönem

Sınav tarihi: 5 Eylül 2021

Başvuru tarihi: 13 Temmuz 2021 – 29 Temmuz 2021

Geç başvuru günü: 5 Ağustos 2021

Sonuç açıklama tarihi: 30 Eylül 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

TUS'A KİMLER GİREBİLİR?

TUS’a Tıp bölümü mezunları ve Tıp Fakültesi öğrencileri girebilir. Ancak yerleştirme işlemi sadece Tıp bölümünden mezun olduktan sonra yapılıyor.

TUS’a girebilen ikinci meslekler ise eczacı, kimyager, biyolog ve veterinerledir.