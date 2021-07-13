2021 TUS, STS başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvuru nasıl yapılır? 2. Dönem TUS, STS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücretleri nereye yatırılır?

Merakla beklenen 2021-TUS 2. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları 13 Temmuz 2021 Salı itibariyle başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre sınava başvurular 29 Temmuz tarihine kadar sürecek. Peki 2021 TUS, STS başvurusu nasıl yapılır? 2021 TUS, STS 2. Dönem başvuru başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücretleri nereye yatırılır? İşte başvuru kılavuzlarına göre tüm bilgiler...

2021 TUS, STS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

TUS, STS BAŞVURU EKRANI

2021 TUS, STS 2. DÖNEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 TUS ve STS 2.dönem sınav başvurularında her oturum için 250 TL yatırılması gerekmektedir.

BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?

Ödeme Yerleri şöyle;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2021 TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU VE KONTENJAN TABLOSU

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru kılavuzu ve kontenjan tablosu yayımlandı.

BAŞVURU KILAVUZU

KONTENJAN TABLOSU

2021 STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU VE KONTENJAN TABLOSU

2021 TUS, STS başvuru kılavuzu yayımlandı. STS 2. dönem başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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