2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM EKRANI

ÖSYM'DEN SAAT UYARI!

ÖSYM tarafından yapılan uyarıda, ''2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavları için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.'' denildi.