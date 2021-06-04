2021 Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205850515

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205850515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 28 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 224,04559

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Ufuk Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1246399

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850515

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,04559

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1246399

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,06405

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1018776

Kontenjan 2019: 18+0

Yerleşen 2019: Doldu-18