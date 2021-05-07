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2021 Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205810085

205810085 | Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205810085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ufuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 205810085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 421,68168

Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 431,91793

Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 16363

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810085   

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,68168

Tavan Puan: 431,91793

Başarı Sıralaması: 16363

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: 23

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,5518

Tavan Puan: 409,39856

Başarı Sıralaması:  21148

Kontenjan 2019:  17+0

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,6348

Tavan Puan: 396,78458

Başarı Sıralaması :  25500

Kontenjan 2018 :  16+0

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,32596

Tavan Puan: 428,47889

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  19939

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 20

taban-puan.jpg

Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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