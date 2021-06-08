2021 Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205850303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 205850303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi , Vakıf , İşletme Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 263,11986

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Ufuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 784482

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850303

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,11986

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 784482

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,54904

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 718720

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4