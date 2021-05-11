2021 Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 301390065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301390065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi , KKTC , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: ---

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 0

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390065

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.