2021 Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 301310205

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 301310205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi , KKTC , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 213,61408

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301310205

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 213,61408

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,58534

Tavan Puan: 284,13840

Başarı Sıralaması: 532145

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 0

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.