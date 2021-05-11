2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 1085102112021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1085102472021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 1043104462021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1098901382021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410818Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1068101082021 Karabük Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061106632021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300410507

2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300410507

300410507 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300410507

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 300410507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 212,90608

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 315,67393

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 946438

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300410507   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,90608

Tavan Puan: 315,67393

Başarı Sıralaması: 946438

Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 238,48184

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  12+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 269,46915

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  27+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,88417

Tavan Puan: 293,29982

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  408291

Kontenjan 2017 :  29+0

Yerleşen 2017 : 29

taban-puan.jpg

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT