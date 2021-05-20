2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810647Deniz salyası nedir, neden olur?Porsuk Çayı'nda bulunan poşetin içinden öldürülmüş köpek çıktı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapıyor! Ali Koç basın toplantısı izle | FB TV canlı yayın izle2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810677Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810681Cinsel organının kısaldığını düşünen adam, girdiği ameliyattan sağ çıkamadı: Soruşturmanın detayları herkesi şaşırttı!Akrep 22. bölüm full, tek parça izle | Star TV Akrep yeni bölüm canlı izle2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610522
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Uluslararası Saraybosna Üni. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan | 408810611

2021 Uluslararası Saraybosna Üni. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan | 408810611

408810611 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Saraybosna Üni. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan | 408810611

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek  ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi   Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 408810611 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %75 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi , Yabancı , Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 262,62327

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 408810611   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek

ÜCRET- BURS: %75 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 262,62327

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,25709

Tavan Puan: 298,73030

Başarı Sıralaması:  836888

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 241,30129

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 259,87089

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  12+0

Yerleşen 2017 : 2

taban-puan.jpg

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT