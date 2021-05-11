2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 408810065
408810065 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 408810065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi , Yabancı , Psikoloji Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 222,79409
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 251,99621
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 841124
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 408810065
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,79409
Tavan Puan: 251,99621
Başarı Sıralaması: 841124
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 231,87040
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 265,28207
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 35+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 351,26513
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 30+0
Yerleşen 2017 : 29
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.