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  3. 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810462

2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810462

408810462 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810462

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek  ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi   Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü tercih kod numarası 408810462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %75 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi , Yabancı , Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Tavan Puan: 294,82135

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 408810462   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek

ÜCRET- BURS: %75 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 294,82135

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 275,65325

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 1

taban-puan.jpg

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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