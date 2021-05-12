2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810674

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 408810674 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %75 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi , Yabancı , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 336,37025

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 408810674

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

FAKÜLTE: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek

ÜCRET- BURS: %75 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 336,37025

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 272,89357

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 237,15513

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,30065

Tavan Puan: 321,52888

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 511322

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.