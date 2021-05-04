2021 Uşak Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109830306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109830306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 223,41306

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 239,79861

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 589551

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109830306

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 223,41306

Tavan Puan: 239,79861

Başarı Sıralaması: 589551

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 235,61383

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 257,15026

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,70051

Tavan Puan: 314,55111

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 509941

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.