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2021 Uşak Üni. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109810408

109810408 | Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üni. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109810408

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109810408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 295,38047

Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810408   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 295,38047

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 347,06830

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 268,50867

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  10+1

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 325,50128

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  10+1

Yerleşen 2017 : 6

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Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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