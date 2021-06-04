2021 Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109870235
109870235 | Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 109870235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 246,04169
Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 973379
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109870235
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 246,04169
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 973379
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,04373
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 942139
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67