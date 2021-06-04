2021 Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109870235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 109870235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 246,04169

Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 973379

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109870235

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,04169

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 973379

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,04373

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 942139

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67