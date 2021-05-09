2021 Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109890110

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109890110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 274,65972

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,76827

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 416945

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890110

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,65972

Tavan Puan: 337,76827

Başarı Sıralaması: 416945

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,68269

Tavan Puan: 307,94157

Başarı Sıralaması: 424878

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,44451

Tavan Puan: 310,19442

Başarı Sıralaması : 368000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.