2021 Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109890110
109890110 | Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109890110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi , Devlet , Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 274,65972
Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,76827
Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 416945
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109890110
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 274,65972
Tavan Puan: 337,76827
Başarı Sıralaması: 416945
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,68269
Tavan Puan: 307,94157
Başarı Sıralaması: 424878
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,44451
Tavan Puan: 310,19442
Başarı Sıralaması : 368000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.