2021 Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109890112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 333,83395

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 361,55233

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 174829

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890112

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,83395

Tavan Puan: 361,55233

Başarı Sıralaması: 174829

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,80878

Tavan Puan: 361,39130

Başarı Sıralaması: 199684

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,30477

Tavan Puan: 392,51264

Başarı Sıralaması : 219000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.