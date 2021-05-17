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2021 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109810029

109810029 | Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109810029

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 109810029 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 346,8865

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 372,41399

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 70187

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810029   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,8865

Tavan Puan: 372,41399

Başarı Sıralaması: 70187

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,47899

Tavan Puan: 376,35388

Başarı Sıralaması:  96223

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,19498

Tavan Puan: 344,49636

Başarı Sıralaması :  132000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,37959

Tavan Puan: 370,45224

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  153680

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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