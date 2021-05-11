2021 Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890140

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109890140 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 222,60099

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 298,17956

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 843353

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890140

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,60099

Tavan Puan: 298,17956

Başarı Sıralaması: 843353

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,81076

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 821616

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,74381

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 882833

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.