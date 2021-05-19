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2021 Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109890136

109890136 | Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109890136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü tercih kod numarası 109890136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Yeni Medya ve İletişim   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban Puanı: 265,08148

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Tavan Puan: 379,51071

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Başarı Sıralaması: 402956

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890136   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,08148

Tavan Puan: 379,51071

Başarı Sıralaması: 402956

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,72853

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  350425

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,70633

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  364000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,27717

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  231055

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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