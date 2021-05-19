2021 Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109890136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 109890136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 265,08148

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 379,51071

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 402956

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890136

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,08148

Tavan Puan: 379,51071

Başarı Sıralaması: 402956

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,72853

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 350425

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,70633

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 364000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,27717

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 231055

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.