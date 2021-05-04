2021 Üsküdar Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206511347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 243,12507

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 301,38863

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 460048

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511347

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,12507

Tavan Puan: 301,38863

Başarı Sıralaması: 460048

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,76515

Tavan Puan: 285,26048

Başarı Sıralaması: 441332

Kontenjan 2019: 24+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 292,60582

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 24+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,54034

Tavan Puan: 334,30123

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 275241

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.