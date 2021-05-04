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2021 Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511462

206511462 | Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511462

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Adli Bilimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü tercih kod numarası 206511462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Adli Bilimler Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adli Bilimler Bölümü kontenjanı 68+0 kişidir. 2020 yılında Adli Bilimler Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Taban Puanı: 259,92546

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Tavan Puan: 417,26840

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Başarı Sıralaması: 381577

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511462   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,92546

Tavan Puan: 417,26840

Başarı Sıralaması: 381577

Kontenjan 2020 – 2021 : 68+0

Yerleşen 2020 – 2021: 68

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,29516

Tavan Puan: 292,29882

Başarı Sıralaması:  433339

Kontenjan 2019:  33+0

Yerleşen 2019: 33

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,07633

Tavan Puan: 284,04713

Başarı Sıralaması :  367000

Kontenjan 2018 :  28+0

Yerleşen 2018 : 28

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,72271

Tavan Puan: 284,12803

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  296268

Kontenjan 2017 :  24+0

Yerleşen 2017 : 24

taban-puan.jpg

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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