2021 Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510119
206510119 | Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 76+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 249,37906
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,66434
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 588721
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206510119
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 249,37906
Tavan Puan: 305,66434
Başarı Sıralaması: 588721
Kontenjan 2020 – 2021 : 76+0
Yerleşen 2020 – 2021: 76
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,73628
Tavan Puan: 283,46116
Başarı Sıralaması: 611970
Kontenjan 2019: 39+0
Yerleşen 2019: 39
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 215,41228
Tavan Puan: 287,86958
Başarı Sıralaması : 715000
Kontenjan 2018 : 40+0
Yerleşen 2018 : 40
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,01211
Tavan Puan: 341,21047
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 232560
Kontenjan 2017 : 36+0
Yerleşen 2017 : 36
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.