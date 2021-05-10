2021 Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 76+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 249,37906

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,66434

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 588721

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206510119

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,37906

Tavan Puan: 305,66434

Başarı Sıralaması: 588721

Kontenjan 2020 – 2021 : 76+0

Yerleşen 2020 – 2021: 76

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,73628

Tavan Puan: 283,46116

Başarı Sıralaması: 611970

Kontenjan 2019: 39+0

Yerleşen 2019: 39

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 215,41228

Tavan Puan: 287,86958

Başarı Sıralaması : 715000

Kontenjan 2018 : 40+0

Yerleşen 2018 : 40

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,01211

Tavan Puan: 341,21047

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 232560

Kontenjan 2017 : 36+0

Yerleşen 2017 : 36

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.