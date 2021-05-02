2021 Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510579
206510579 | Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Ergoterapi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Ergoterapi (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,62595
Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 388,43145
Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 168495
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206510579
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,62595
Tavan Puan: 388,43145
Başarı Sıralaması: 168495
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,24034
Tavan Puan: 362,15149
Başarı Sıralaması: 143936
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 306,57456
Tavan Puan: 336,14315
Başarı Sıralaması : 146000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,78307
Tavan Puan: 379,83040
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 68009
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.