2021 Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510579

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Ergoterapi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Ergoterapi (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,62595

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 388,43145

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 168495

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206510579

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,62595

Tavan Puan: 388,43145

Başarı Sıralaması: 168495

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,24034

Tavan Puan: 362,15149

Başarı Sıralaması: 143936

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,57456

Tavan Puan: 336,14315

Başarı Sıralaması : 146000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,78307

Tavan Puan: 379,83040

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 68009

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.