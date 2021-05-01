2021 Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511417

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206511417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Perfüzyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perfüzyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Perfüzyon (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,35197

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 398,11259

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 147407

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511417

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,35197

Tavan Puan: 398,11259

Başarı Sıralaması: 147407

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,10278

Tavan Puan: 375,67886

Başarı Sıralaması: 178538

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,65893

Tavan Puan: 355,60455

Başarı Sıralaması : 134000

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,33095

Tavan Puan: 364,97337

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116177

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.