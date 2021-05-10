2021 Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510252
206510252 | Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206510252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 252,26803
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 298,04183
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 566004
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206510252
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,26803
Tavan Puan: 298,04183
Başarı Sıralaması: 566004
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,1921
Tavan Puan: 300,84430
Başarı Sıralaması: 598025
Kontenjan 2019: 49+0
Yerleşen 2019: 49
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,7306
Tavan Puan: 305,33060
Başarı Sıralaması : 583000
Kontenjan 2018 : 49+0
Yerleşen 2018 : 49
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,51981
Tavan Puan: 332,90017
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 264617
Kontenjan 2017 : 48+0
Yerleşen 2017 : 48
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.