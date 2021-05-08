2021 İstanbul Okan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2047905212021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2046103812021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1068702762021 İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2047131712021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056105552021 Muş Alparslan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1078900162021 Kafkas Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105910288Pandemide asla yapılmayacak şeyi yaptı! Poşeti açmak için elini diliyle ıslatan pazarcıya hem tepki, hem ceza2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 1005100952021 Haliç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910157
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206511295

2021 Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206511295

206511295 | Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206511295

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 206511295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 342,87301

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 389,96033

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 150272

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206511295   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,87301

Tavan Puan: 389,96033

Başarı Sıralaması: 150272

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,34023

Tavan Puan: 373,22104

Başarı Sıralaması:  118350

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,78574

Tavan Puan: 345,15627

Başarı Sıralaması :  119000

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,70798

Tavan Puan: 384,10012

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  63006

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT