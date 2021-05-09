2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 312,53455

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 334,25475

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 243010

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206510428

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,53455

Tavan Puan: 334,25475

Başarı Sıralaması: 243010

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0

Yerleşen 2020 – 2021: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,5647

Tavan Puan: 339,06450

Başarı Sıralaması: 218125

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,98259

Tavan Puan: 323,20004

Başarı Sıralaması : 198000

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,58837

Tavan Puan: 382,97031

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 94736

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.