2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210436
110210436 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 110210436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 253,4644
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 288,66740
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 409358
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210436
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 253,4644
Tavan Puan: 288,66740
Başarı Sıralaması: 409358
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,74496
Tavan Puan: 276,13053
Başarı Sıralaması: 441443
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 267,84476
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 17
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,09541
Tavan Puan: 255,98565
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 290414
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.