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2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210242

110210242 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 110210242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 218,77674

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 299,59618

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 888154

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210242   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,77674

Tavan Puan: 299,59618

Başarı Sıralaması: 888154

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,35139

Tavan Puan: 306,35952

Başarı Sıralaması:  812425

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 290,54514

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,19067

Tavan Puan: 311,62153

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  440636

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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