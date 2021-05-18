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2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210612

110210612 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 110210612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 330,29281

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 403,44478

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 108559

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210612   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,29281

Tavan Puan: 403,44478

Başarı Sıralaması: 108559

Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6

Yerleşen 2020 – 2021: 216

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,21922

Tavan Puan: 383,29692

Başarı Sıralaması:  107489

Kontenjan 2019:  220+6

Yerleşen 2019: 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,96869

Tavan Puan: 424,10601

Başarı Sıralaması :  99700

Kontenjan 2018 :  240+6

Yerleşen 2018 : 246

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,89169

Tavan Puan: 436,07561

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  74639

Kontenjan 2017 :  240+6

Yerleşen 2017 : 246

taban-puan.jpg

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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