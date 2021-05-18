2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210612
110210612 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 110210612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 330,29281
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 403,44478
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 108559
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210612
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 330,29281
Tavan Puan: 403,44478
Başarı Sıralaması: 108559
Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6
Yerleşen 2020 – 2021: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,21922
Tavan Puan: 383,29692
Başarı Sıralaması: 107489
Kontenjan 2019: 220+6
Yerleşen 2019: 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 331,96869
Tavan Puan: 424,10601
Başarı Sıralaması : 99700
Kontenjan 2018 : 240+6
Yerleşen 2018 : 246
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,89169
Tavan Puan: 436,07561
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 74639
Kontenjan 2017 : 240+6
Yerleşen 2017 : 246
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.