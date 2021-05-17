2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110210118

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 110210118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Tarih Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarih Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 341,47657

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 363,71878

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 81191

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210118

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,47657

Tavan Puan: 363,71878

Başarı Sıralaması: 81191

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,35642

Tavan Puan: 364,56442

Başarı Sıralaması: 99050

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,50948

Tavan Puan: 341,06171

Başarı Sıralaması : 134000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,42639

Tavan Puan: 391,98725

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116610

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.