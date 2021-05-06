2021 Yakın Doğu Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512917

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300512917 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 254,34075

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512917

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 254,34075

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 243,02536

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 17+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,51023

Tavan Puan: 254,96611

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 307812

Kontenjan 2017 : 11+0

Yerleşen 2017 : 11

Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.