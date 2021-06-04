2021 Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300550568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 196,03026

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1633903

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550568

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,03026

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1633903

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,00559

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1208433

Kontenjan 2019: 13+0

Yerleşen 2019: Doldu-13