2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1103711092021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1103510532021 Kayseri Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707592021 Giresun Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104551026Resmi Gazete'de bugün (05.06.2021) | Resmi Gazete kararları 5 Haziran 20212021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503942021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003517732021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076502752021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490143
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550356

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550356

300550356 | Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550356

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 300550356 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   , KKTC , Anestezi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 29 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Yakın Doğu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550356   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 29

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  37+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-17

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT