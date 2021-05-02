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2021 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300510709

300510709 | Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300510709

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Hemşirelik Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300510709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,30855

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 329,19618

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 217472

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300510709   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,30855

Tavan Puan: 329,19618

Başarı Sıralaması: 217472

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,72124

Tavan Puan: 284,05227

Başarı Sıralaması:  235470

Kontenjan 2019:  15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,9068

Tavan Puan: 286,72325

Başarı Sıralaması :  239000

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,84465

Tavan Puan: 316,18572

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  161091

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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