2021 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300510709
300510709 | Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300510709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 316,30855
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 329,19618
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 217472
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300510709
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,30855
Tavan Puan: 329,19618
Başarı Sıralaması: 217472
Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0
Yerleşen 2020 – 2021: 16
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,72124
Tavan Puan: 284,05227
Başarı Sıralaması: 235470
Kontenjan 2019: 15+0
Yerleşen 2019: 15
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,9068
Tavan Puan: 286,72325
Başarı Sıralaması : 239000
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,84465
Tavan Puan: 316,18572
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 161091
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.