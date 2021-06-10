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2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550902

300550902 | Yakın Doğu Üniversitesi Radyoterapi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300550902

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Radyoterapi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü tercih kod numarası 300550902 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   , KKTC , Radyoterapi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi  Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Radyoterapi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban Puanı: 191,9709

Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Tavan Puan: ---

Yakın Doğu Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1681507

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550902   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,9709

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1681507

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,47737

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1187485

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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