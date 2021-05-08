2021 Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300510075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 300510075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 325,60828

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 338,93862

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 199293

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300510075

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,60828

Tavan Puan: 338,93862

Başarı Sıralaması: 199293

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,95201

Tavan Puan: 322,26822

Başarı Sıralaması: 195915

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,3385

Tavan Puan: 320,77325

Başarı Sıralaması : 144000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,80661

Tavan Puan: 382,11029

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 89425

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.