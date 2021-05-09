2021 Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109970314

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109970314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 278,93467

Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 358,72043

Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 392974

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970314

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,93467

Tavan Puan: 358,72043

Başarı Sıralaması: 392974

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.