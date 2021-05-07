2021 Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109910091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109910091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 415,5211

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 468,73941

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20430

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109910091

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,5211

Tavan Puan: 468,73941

Başarı Sıralaması: 20430

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,80383

Tavan Puan: 424,72403

Başarı Sıralaması: 29698

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,04988

Tavan Puan: 452,75599

Başarı Sıralaması : 32200

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,53501

Tavan Puan: 430,17949

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 23988

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.