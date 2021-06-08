2021 Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 109970289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Çınarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 221,41795

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1281672

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970289

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Çınarcık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,41795

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1281672

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,80263

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1353099

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52