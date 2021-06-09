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2021 Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970312

109970312 | Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi     Yalova Meslek Yüksekokulu   Polimer Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 109970312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   , Devlet , Polimer Teknolojisi  Bölümü , Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 225,0312

Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi   Polimer Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1233276

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970312   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yalova Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,0312

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1233276

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,54138

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1653660

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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