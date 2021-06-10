2021 Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109950266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109950266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü , Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 14 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950266

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Armutlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-12